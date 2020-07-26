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برلمان

اجتماعات مكثفة لمستقبل وطن لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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ايمن رياض
نظمت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا اجتماعات تنظيمية ولقاءات مكثفة مع الامانات النوعية والقواعد الحزبية بالمراكز والأقسام .
 
بدأت هذه اللقاءات والاجتماعات بمراكز  المنيا وديرمواس ، وملوى ، وابوقرقاص ، وبندر ملوى، العدوة، ومغاغة، بنى مزار، مطاي، وذلك بحضور  امين المحافظة ، وأمين مساعد التنظيم ، وأعضاء الحزب بالمحافظة ، ومرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ  وهم زين الاطناوى ، محمد عبد الحفيظ ، طارق حسن ، معتز صفوت ، اشرف عشيرى ، وبعض اعضاء القائمة الوطنية من اجل مصر بالمحافظة، وامناء المراكز وأعضاء هيئات مكاتب الحزب بالمراكز .

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تناولت اللقاءات سبل دعم مرشحي الحزب ، وبحث خطة التحرك، ومناقشة مدي جاهزية أمانات المراكز بالحزب والوحدات الحزبية لدعم مرشحي الحزب، كما تم تأكيد ضرورة التكاتف في تلك المرحله والعمل علي دعم  مرشحي الحزب. مناقشة الاسلوب الامثل لاستغلال الفترة القادمة فى دعم مرشحى الحزب وعدم الاستهانة بالمرشحين المنافسين على المقاعد الفردية  .

وأكد النائب عمرو غلاب امين الحزب بالمحافظة ان الجميع يعمل تحت مظلة وكيان كبير وهو مستقبل وطن وحث الاعضاء وجميع الكوادر الحزبية بمختلف مستواياتها على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم مرشحى الحزب والوقوف صفا واحدا لاجتياز هذه المرحلة بتحقيق انتصار وفوز مرشحى الحزب داعيا إلى حشد الجهود ودعوة المواطنين وكسب تأييدهم خاصة وأن الحزب فى المنيا قدم وسوف يقدم الكثير من الخدمات والدعم لجميع المواطنين في وقت الأزمات أو فى الأوقات العادية ما جعل للحزب قاعدة قوية وأرضا صلبة حتى أصبح الحزب الأقوى في الشارع المنياوى كله. كذلك تم التوجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الامانات من أجل إنجاح الاستحقاق الوطني الهام.
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