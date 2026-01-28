الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا وبارد ليلا .. والعظمى بالقاهرة 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الخميس/، طقس مائل للدفء على أغلب أنحاء الجمهورية نهارا، بينما يكون باردا ليلا على معظم الأنحاء.

وتنشط الرياح بسرعة تتراوح ما بين (35 إلى 50 ) كم / س على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر؛ خاصة على بعض المناطق من لصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الادارية 21 14

6 اكتوبر 21 14

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 14

كفر الشيخ 21 14

بلطيم 20 13

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 13

العريش 21 13

رفح 20 12

رأس سدر 21 12

نخل 20 12

كاترين 13 04

الطور 22 12

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 22 14

الاسكندرية 22 14

العلمين 21 14

مطروح 22 13

السلوم 20 12

سيوة 23 10

رأس غارب 22 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 09

بني سويف 22 10

المنيا 22 10

أسيوط 21 08

سوهاج 21 08

قنا 23 11

الأقصر 24 12

أسوان 24 12

الوادى الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 30 20

المدينة 28 12

الرياض 22 09

المنامة 20 17

أبوظبى 25 16

الدوحة 22 17

الكويت 22 09

دمشق 13 06

بيروت 18 14

عمان 11 06

القدس 13 06

غزة 18 13

بغداد 18 06

مسقط 24 20

صنعاء 25 07

الخرطوم 34 20

طرابلس 19 17

تونس 18 12

الجزائر 19 14

الرباط 18 16

نواكشوط 31 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 12 09

إسطنبول 16 11

إسلام آباد 20 08

نيودلهى 19 09

جاكرتا 29 23

بكين 01 06-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 10 00

أثينا 15 10

روما 15 05

باريس 09 04

مدريد 14 06

برلين 01- 03-

لندن 08 04

مونتريال 11- 19-

موسكو 09- 19-

نيويورك 07- 15-

واشنطن 06- 17-

أديس أبابا 25 11