وزيرة الهجرة: فيديو صفع المواطن المصري أغضبنا جميعا.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة, إن انتشار فيديو خاص بصفع مصري على وجهه من قبل مواطن كويتي بدولة الكويت أثار غضب الجميع بالداخل والخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية, أن المشهد الذي تم كان مشهد عنيف جدا وغير مقبول بالمرة وعلى الفور تم التواصل مع القنصل المصري بدولة الكويت السفير هشام عسران لكي يتم التواصل مع المواطن المصري الذي تم صفعه.

ولفتت إلى سرعة إلقاء القبض على المواطن الكويتي المعتدي على المواطن المصري داخل عمله بالكويت.

وأوضحت: هذه الحادثة حدثت حول مشادة بين المصري والكويتي عندما طلب المصري من الكويتي رقم بطاقة الائتمان الخاصة به والكويتي أعطى رقمه البطاقة خطأ.

وأشارت إلى أن المواطن المصري لم يتنازل عن حقه حتى الآن, موضحة أن الثبات الانفعالي الذي كان لدي المواطن المصري خلال هذا الموقف كان هاما جدا حتى لا يضيع حقه.