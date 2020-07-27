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مرأة

قبل العيد.. طريقة فرد الشعر في أسرع وقت بالمنزل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنتي تحاولين فرد شعرك في العيد دون الذهاب الي مصفف الشعر او استخدام المواد الكيماوية نقدم لكي ماسك فرد الشعر المجعد والحصول على شعر ناعم بمواد طبيعية 

1- ماسك الموز لتنعيم الشعر وفرده
قومي بهرس ثمرة من الموز.
ثم ضفيها على القليل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
ثم وزعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة.
وقومي بتغطية الشعر بكيس بلاستيك.
ثم غسل الشعر بالماء ومع تكرار الماسك مرتين في الأسبوع.


2- ماسك الصبار والنشا لفرد الشعر
يعتبر جل الصبار من المواد الطبيعية التي تساعد على نمو وترطيب الشعر وعند وضعه مع النشا فأنه يعطي نتائج مذهلة وفعالة، ونحتاج لعمل تلك الماسك نصف كوب من جل الأولوفيرا أو الصبار مع نصف كوب من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من النشا وخلطهم جيدا في الخلاط ومزجه على الشعر وتركه لمدة ساعة ثم أغسليه بالشامبو والماء.

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