أخبار الفن.. لقاء سويدان تكشف سر اعتزالها.. لقاء شيما الحاج مع حمو بيكا

خصت الفنانة لقاء سويدان موقع صدى البلد الإخباري، بأول حوار عقب عودتها من قرار الاعتزال التي كانت أعلنت عنه منذ فترة.
تعرضت الفنانة داليا مصطفى لحالة إعياء شديد أثناء تواجدها بالساحل الشمالي بصحبة زوجها الفنان شريف سلامة وعائلتها.
غيب الموت مساء اليوم الممثلة الكبيرة أوليفيا دي هافيلاند عن عمر يناهز 104 أعوام بعد رحلة ثرية حصلت من خلالها على جائزتي أوسكار مع ترشحها 3 مرات أخرى، وعملت مع عمالقة هوليوود في الإخراج.
غيب الموت مساء اليوم الحاجة ام كلثوم شقيقة المنشد ياسين التهامي.
نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يجمعها بفنان المهرجانات حمو بيكا وذلك بعد الفيديو الشهير له "باتون باليه".
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي كان ذكرى وفاته الأولى أمس وبصحبته الفنان الراحل علاء ولي الدين خلال برنامج للإعلامية هالة سرحان.