أخبار الفن.. لقاء سويدان تكشف سر اعتزالها.. لقاء شيما الحاج مع حمو بيكا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.

خصت الفنانة لقاء سويدان موقع صدى البلد الإخباري، بأول حوار عقب عودتها من قرار الاعتزال التي كانت أعلنت عنه منذ فترة.









تعرضت الفنانة داليا مصطفى لحالة إعياء شديد أثناء تواجدها بالساحل الشمالي بصحبة زوجها الفنان شريف سلامة وعائلتها.





غيب الموت مساء اليوم الممثلة الكبيرة أوليفيا دي هافيلاند عن عمر يناهز 104 أعوام بعد رحلة ثرية حصلت من خلالها على جائزتي أوسكار مع ترشحها 3 مرات أخرى، وعملت مع عمالقة هوليوود في الإخراج.



