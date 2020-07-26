AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تفاصيل الحالة الصحية لـ داليا مصطفى بعد تعرضها للتسمم في الساحل الشمالي

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:46 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
Advertisements
نبيل العدوى
تعرضت الفنانة داليا مصطفى لحالة إعياء شديد أثناء تواجدها بالساحل الشمالي بصحبة زوجها الفنان شريف سلامة وعائلتها.


وبعد استدعاء الطبيب أكد أنها تناولت وجبة غذاء غير صالحة وهو ما عرضها لحالة تسمم غذائي.


اقرأ أيضًا:


جاء ذلك أثناء تواجدها داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى، حيث كانت مدعوة من قبل بعض أصدقائها، وفور عودتها للشاليه الخاص بها شعرت بتعب مفاجئ، قبل أن يعطيها الطبيب العلاج المناسب.


وتواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم قبل الأربعين، وتعود داليا ‏إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا، والذى تم طرحه قبل حوالى 12 عامًا.‏


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برفقة زوجها.. داليا مصطفى تنشر صورة خلال عطلتهما في الساحل الشمالي

رفقة شقيقتها.. داليا مصطفى تنشر صورة من الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

حقيقة تعاقد قناة الأهلي مع أسطورة الزمالك حسن شحاتة

الكويتي المعتدي على الشاب المصري يرفض الاعتذار له ويصر على موقفه.. تفاصيل جديدة

سمية الخشاب تخطف الأنظار داخل حمام سباحة.. شاهد

إلحقونا إحنا في كابوس.. مواجهة على الهواء بين سكان الزمالك ووزير النقل

إلغاء الزفة والنيش.. تفاصيل مبادرة «خاتم ودبلة ومحبس» لتيسير الزواج ..فيديو

شاهد.. أول تعليق من الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز