تفاصيل الحالة الصحية لـ داليا مصطفى بعد تعرضها للتسمم في الساحل الشمالي

تعرضت الفنانة داليا مصطفى لحالة إعياء شديد أثناء تواجدها بالساحل الشمالي بصحبة زوجها الفنان شريف سلامة وعائلتها.
وبعد استدعاء الطبيب أكد أنها تناولت وجبة غذاء غير صالحة وهو ما عرضها لحالة تسمم غذائي.
جاء ذلك أثناء تواجدها داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى، حيث كانت مدعوة من قبل بعض أصدقائها، وفور عودتها للشاليه الخاص بها شعرت بتعب مفاجئ، قبل أن يعطيها الطبيب العلاج المناسب.
وتواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم قبل الأربعين، وتعود داليا إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت زكريا، والذى تم طرحه قبل حوالى 12 عامًا.