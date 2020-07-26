تفاصيل الحالة الصحية لـ داليا مصطفى بعد تعرضها للتسمم في الساحل الشمالي

وتواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم قبل الأربعين، وتعود داليا ‏إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا، والذى تم طرحه قبل حوالى 12 عامًا.‏