الهجرة: الإمارات الدولة الوحيدة التي سمحت بعودة كل شرائح العمالة ..فيديو

علقت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على عودة العمالة في المملكة العربية السعودية، قائلة إن السعودية وافقت على عودة شريحتين فقط في الوقت الحالي، وهم الدبلوماسيون والعاملون في المجال الطبي.





وأضافت وزيرة الهجرة، في حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الشرائح والفئات الأخرى لم يتم تحديد عودتها بعد، كما أن السعودية تشترط وجود تحليل الـ بي سي آر قبل السفر فيما يخص الدبلوماسيين وعمال المجال الطبي.





وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الإمارات حددت أن تكون العودة للمقيمين في الإمارات ثم عادوا إلى مصر، وحاليا يرغبون في العودة مرة أخرى، وأن يتم تقديم طلب على موقع إدارة إقامات الأجانب في دبي، ومن ثم يتم النظر في الطلب، بالإضافة إلى شرط وجود تحليل الـ بي سي آر.





وتابعت "تعد الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي فتحت بلادها لعودة كل الشرائح، تشترط أن يتم تقديم الطلب "أون لاين"، بالإضافة إلى تحليل الـ ي سي آر".





وفيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ، أكدت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون مختلفة عن أي انتخابات مر بها المصريون بالخارج، وذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت آلية جديدة وهي استخدام البريد السريع أو المستعجل، متابعة "جاء ذلك لحماية المصريين في الخارج من كورونا، كما أن هناك بعض الدول التي تمنع وجود أي تجمعات أمام السفارات أو القنصليات".



