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فن

لؤي عبدالقادر يسجل حلقات "أبطال الصالات" بعد عيد الأضحى

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يبدأ الإعلامي والرياضي لؤي عبد القادر، تسجيل أولى تجاربه الإعلامية برنامج أبطال الصالات، الذي سيخصصه لاستضافة أبطال الرياضات الأخرى وتسليط الضوء على إنجازاتهم وبطولاتهم، ومن المقرر البدء في تسجيل حلقات البرنامج عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويعتبر لؤي عبد القادر من أهم مدربين الكروسفيت في الوطن العربي، ونجح في تحقيق انجاز كبير في هذه الرياضة، فقد استطاع الوصول باللاعبة المصرية اية فؤاد إلى بطولة العالم في الكروسفيت في أمريكا بعد حصولها على المركز الاول في التصفيات المؤهلة على مستوى مصر، ليصبح  أول مدرب مصري يصل إلى هذه البطولة العالمية بعد مجهود كبير بذله مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المصريين.

وتعتبر رياضة "الكروسفيت" هي رياضة مكونة من عدة العاب منها رفع الأثقال، والجمباز، وتمارين القوة، وتهدف إلى تطوير كافة العناصر الرياضية للاعب وأداء أكبر مهام بكفاءة وفاعلية.
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