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مرأة

قبل العيد.. مشروب سريع يحول جسمك لمكينة حرق دهون

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:01 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
وزنك زاد كثيرا وتبحثين عن وصفة سريعه لحرق ونسف الدهون يمكنك الإعتماد على الوصفة التالية إنقاص الوزن ونسف الكرش في خلال فترة بسيطة، إليك وصفة أساسها التفاح والقرفة وإكليل الجبل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لا تترددى فى تجربتها
كل ما تحتاجين ..

3 ثمرات من التفاح الأخضر

ملعقة من القرفة

ملعقة من إكليل الجبل

نصف كوب من الماء الفاتر
 
طريقة التحضير:

فى وعاء أغلى القرفة وإكليل الجبل وقومى وقومى بتصفيتهم
فى الخلاط الكهربائى قومى بمزج التفاح الأخضر جيدا ثم أضيفى إليه كل من القرفة وإكليل الجبل وقومى بسحقهم مرة أخرى
تناولى المشروب على معدة فارغة فى الصباح قبل تناول طعام الأفطار ب 30 دقيقة لمدة 30 يوم وستدهشين بالنتيجة ..
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