قبل العيد.. مشروب سريع يحول جسمك لمكينة حرق دهون

وزنك زاد كثيرا وتبحثين عن وصفة سريعه لحرق و نسف الدهون يمكنك الإعتماد على الوصفة التالية إ نقاص الوزن ونسف الكرش في خلال فترة بسيطة، إليك وصفة أساسها التفاح والقرفة وإكليل الجبل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لا تترددى فى تجربتها

كل ما تحتاجين ..









ملعقة من القرفة



فى وعاء أغلى القرفة وإكليل الجبل وقومى وقومى بتصفيتهم

فى الخلاط الكهربائى قومى بمزج التفاح الأخضر جيدا ثم أضيفى إليه كل من القرفة وإكليل الجبل وقومى بسحقهم مرة أخرى



3 ثمرات من التفاح الأخضرملعقة من إكليل الجبلنصف كوب من الماء الفاترطريقة التحضير:تناولى المشروب على معدة فارغة فى الصباح قبل تناول طعام الأفطار ب 30 دقيقة لمدة 30 يوم وستدهشين بالنتيجة ..