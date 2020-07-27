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الهجرة: محافظة سوهاج تعد الأكبر من حيث عدد العمالة العائدة من الخارج.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:37 ص
نبيلة مكرم، وزيرة
نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
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اسراء صبري
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ تكملة لمسيرة الاستحقاق الدستوري التي بدأها المصريون في الخارج، ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على عرض "فيلم كارتوني" يوضح كيف تتم عملية الانتخابات.

وطالبت وزيرة الهجرة، في حوارها التلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، المصريين بالخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وأيضا في انتخابات مجلس النواب.

وتابعت وزيرة الهجرة، "أهنئ مي صبري بعضوية المجلس الاستشاري الطبي في لندن، وتواصلت معها"، متابعة "منصب قدير وهي تستحق هذا المنصب، وهي مثال للمرأة المصرية في الخارج".

وأكدت وزيرة الهجرة أن "الأطباء والعلماء بالخارج يشاركون معنا في سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ومع جائحة كورونا بدأنا في أخذ آراء الأطباء المصريين في الخارج فيما يخص الجائحة".

وأضافت أن مبادرة "العودة للجذور" مع اليونان والقبارصة مازالت مستمرة، حيث تم عقد جلسة حوار مع 3 أطباء من المصريين بالخارج و3 من القبارصة وأيضا مع 3 أطباء من اليونان.

وأشارت إلى أن أكثر المحافظات من حيث عدد العمالة من الخارج كانت محافظة السوهاج، مؤكدة أن الوزارة مازالت تعمل في مسألة دمج العائدين من الخارج مع وزارة التجارة والصناعة من أجل توفير فرص عمل لهم.

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