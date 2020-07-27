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مرأة

منعا للإحراج.. 3 وصفات مذهلة للتخلص من تشقق الكعبين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
تشقق الكعبين
تشقق الكعبين
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لمياء الياسين
قبل العيد يمكن بوصفات سهلة ونتائجها مضمونة وغير مكلفة التخلص من تشقق القدمين وتقشير القدم  إليك مكونات الوصفات وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد فهى تعيد النعومة إلى قدميك المتعبتين والقضاء على تشقق الكعبين.

إقرأ أيضا .. منعا للإخراج أسرع وصفة للتخلص من تشقق الكعبين

البطاطس
مادة مبيض معتدل للبشرة ، تحتوي البطاطس على فيتامين ج الذي يمنع إنتاج الميلانين في الجلد وبالتالي يخفف لون البشرة.

ماذا تحتاجين

ثمرة من البطاطس

كيف تستعمل

قشرى البطاطس وأبشريها جيدا وافركي البطاطس المبشورة على قدميك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.
امسح البقايا واغسل قدميك بالماء.

دقيق وماء الورد

الدقيق هو أحد مكونات تبييض البشرة المعروفة التي تساعد على تنظيف المسام وتفتيح البشرة تمامًا بينما يحتوي ماء الورد على خصائص قابضة تعيد توازن درجة الحموضة في الجلد وتفتح مسام الجلد لجعل قدميك جميلة ومشرقة.

ماذا تحتاجين

4 ملاعق كبيرة من الدقيق
ماء الورد حسب الحاجة

كيف تستعملين الوصفة

اخلطي الدقيق مع ما يكفي من ماء الورد لعمل عجينة سميكة وضعى الخليط على قدميك واتركيه حتى يجف واغسليه جيدًا باستخدام الماء.

قشر البرتقال والحليب
قشر البرتقال هو عامل تبييض طبيعي يقلل من البقع الداكنة ويفتح الجلد على قدميك.

ماذا تحتاجين ..

2 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال
الحليب الخام حسب الحاجة

كيف تستعملى الوصفة؟:

اخلطي مسحوق قشر البرتقال مع ما يكفي من الحليب الخام للحصول على عجينة ناعمة.
ضع المعجون على قدميك واتركيها  لمدة 20 دقيقة واشطفيها جيدًا لاحقًا.
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