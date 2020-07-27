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فن

أخبار الفن| تفاصيل نجاة أصالة من حادث موت.. غادة عبد الرازق: اتجوزت 10 مرات بس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بإنستجرام فيديو جديد لها من مدينة العلمين الجديدة مع الفنانة السورية أصالة يوثق لحظة تعرضهم لحادث خطير في البحر.



حرصت الفنانة أصالة على طمأنة جمهورها، بعد تعرضها لحادث موت برفقة الاعلامية بسمة وهبة.


قالت الفنانة غادة عبد الرازق، في تصريحات صحفية إنها تزوجت 10 مرات، و ليس 15 مرة كما أشيع.


حرص الشاعر تامر حسين، على التعليق على أزمة حمو بيكا الأخيرة، الذي أثار جدلًا واسعًا بعد تعاقده مع شركة روتانا.


حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".


عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة "شروط"، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" و "وفيسبوك".
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