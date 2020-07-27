ليس كما أشيع.. غادة عبد الرازق: اتجوزت 10 مرات بس

قالت الفنانة غادة عبد الرازق ، في تصريحات صحفية إنها تزوجت 10 مرات، و ليس 15 مرة كما أشيع.





وكانت غادة عبد الرازق قد احتفلت مؤخرًا برجوعها لزوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، وذلك بعد انفصالهما في عام 2013.





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يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سلطانة المعز" وقد حقق العمل نجاحا كبيرا، وشارك به نخبة من النجوم كان من بينهم محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.





ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.