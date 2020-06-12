AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد سلطانة المعز .. عرض مسلسل غادة عبد الرازق في الموسم الدرامي المقبل على "MBC مصر"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:44 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
Advertisements
محمد نحلة - سعيد فراج
أعربت النجمة غادة عبد الرازق عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوض السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها. 

وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانة المعز". 

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي. 

وشارك في مسلسل «سلطانة المعز» أيضًا: محمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تتهم الناقد طارق الشناوي بالحصول على أموال للإشادة بالأعمال الفنية.. والأخير يرد بقوة

سلطانة المعز الحلقة 17.. غادة عبد الرازق تبحث عن ابنتها بعد هروبها من المنزل

سلطانة المعز الحلقة 18.. طلاق غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني

سلطانة المعز الحلقة 19 .. غادة عبد الرازق تعود للعمل على عربة الكبدة

سلطانة المعز الحلقة 20.. ابنة غادة عبد الرازق في مأزق

أجدع ناس.. غادة عبد الرازق بصحبة نجوم مسلسل سلطانة المعز.. شاهد

ترشيحاتنا

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

ضربوا الأطباء وكسّروا الأجهزة.. التفاصيل الكاملة لـ تعدى أهالي متوفى بـ كورونا على طاقم مستشفى القناطر

أسامة هيكل: تأجيل امتحانات الثانوية العامة ساعة لمنع التكدسات

زوجة فايلر: الأهلى الأفضل عالميًا وزوجي لن يرحل

بملابس البحر.. عائشة بن أحمد تستمتع بالصيف في حمام سباحة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ جمبسوت جذاب.. هيدى كرم بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها