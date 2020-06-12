بعد سلطانة المعز .. عرض مسلسل غادة عبد الرازق في الموسم الدرامي المقبل على "MBC مصر"

أعربت النجمة غادة عبد الرازق عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوض السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.
وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانة المعز".
وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.
"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.
وشارك في مسلسل «سلطانة المعز» أيضًا: محمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.