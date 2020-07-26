AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نداء شرارة لـ صدى البلد: سعيدة بنجاح شروط.. وأستعد لطرح أغنية جديدة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة "شروط"، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" و "وفيسبوك".

وقالت نداء شرارة، في تصريح لـ "صدى البلد": "شعيدة جدا بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية شروط وتفاعل الجمهور معها من جميع الوطن العربي، واستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول بعد النجاح الذي حققناه بأغنية "حبيتك بالتلاتة".

أغنية "حبيتك بالتلاتة" حققت ما يقرب من 50 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: سامر أبو طالب، ومن إنتاج وتوزيع: جان ماري الرياشي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برومو تشويقي.. نداء شرارة تستعد لطرح أغنيتها الجديدة: شروط

نداء شرارة تكشف لـ صدى البلد كواليس أغنيتها الجديدة "شروط"

نداء شرارة تطرح أغنية شروط .. غدًا

نداء شرارة تطرح أغنية شروط .. اليوم

لم صوتي من دروبك.. نداء شرارة تغني شروط لايف.. شاهد

الجمهور يشارك نداء شرارة تجربة غناء أغنيتها الجديدة شروط .. شاهد

ترشيحاتنا

قبل عيد الأضحى.. اكتشف اللحم الطازج بـ 4 علامات

الصحة تكشف تفاصيل تراجع إصابات ووفيات كورونا

محمد صلاح خارج التشكيل الأفضل لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020

الشاب المصري يتحدث للمرة الأولى.. لماذا لم يرد وليد الصفعة لـ المواطن الكويتي؟!

الجار الله: على إثيوبيا ألا تستهين بتهديدات مصر

بطل مدينة بأكملها.. كيف استطاع تريزيجيه إبقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز