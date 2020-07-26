نداء شرارة لـ صدى البلد: سعيدة بنجاح شروط.. وأستعد لطرح أغنية جديدة





وقالت نداء شرارة، في تصريح لـ "صدى البلد": "شعيدة جدا بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية شروط وتفاعل الجمهور معها من جميع الوطن العربي، واستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول بعد النجاح الذي حققناه بأغنية "حبيتك بالتلاتة".





أغنية "حبيتك بالتلاتة" حققت ما يقرب من 50 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، و ألحان: سامر أبو طالب، و من إنتاج وتوزيع: جان ماري الرياشي.

عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة "شروط"، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" و "وفيسبوك".