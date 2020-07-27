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أخبار العالم

الكويت: 297 ألف مواطن يعملون بالقطاع الحكومي مقابل 77 ألف وافد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كشفت مصادر حكومية كويتية رفيعة المستوى عن أن عدد المواطنين الكويتيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ 297 ألف كويتي، مقابل 77 ألف وافد.
وأوضحت المصادر - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - أن الموظفين الوافدين، منهم 34 ألف طبيب وممرض، و24 ألف معلم، و7 آلاف مراسل وفراش، و2200 خطيب وإمام ومؤذن، بإجمالي 67 ألفا و200؛ ليكون الوافدون الموجودون في كل الوظائف التي يتم تطبيق خطة إحلال العمالة الكويتية عليها حاليا 9 آلاف و800 وافد.
وأضافت أنه في بند وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية، هناك 3 آلاف و347 وافدا، منهم 2200 خطيب وإمام ومؤذن، وبطرحهم يكون هناك ألف و147 وافدا يعملون في الوظائف القانونية بنسبة 6% فقط، موزعين على كل الوزارات، يقابلهم 16 ألفا و906 قانونيين كويتيين بنسبة 94%، رغم أن النسبة المستهدفة في قرار التكويت تبلغ 88%.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي يستعد لإعلان دفعة جديدة من المرشحين للعمل في الوزارات والجهات الحكومية؛ وذلك بعد إغلاق باب التسجيل للتوظيف يوم الجمعة المقبل، على أن يعلن ترتيب المرشحين للعمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
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