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توك شو

طبيب: التدخين يتسبب في وفاة 6.5 مليون شخص سنويا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:28 ص
التدخين
التدخين
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بـ كلية طب الزقازيق، إن الأمراض المزمنة غير المعدية تطلق على أمراض القلب، والسكر، والجهاز التنفسي، انسداد الرئتين، موضحًا أن الأمراض المزمنة غير المعدية تمثل حوالى 60% حول العالم.

وأضاف عبد اللطيف المر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن التدخين يتسبب سنويا فى وفاة 6 مليون ونصف المليون شخص، وأن الكحوليات تتسبب فى وفاة 2 مليون شخص، وأيضًا القلق يتسبب فى مشكلات كثيرة.

ولفت إلى أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية تتسبب فى مشكلات كثير، ولذلك تتسبب فى الأمراض غير المزمنة، وكشف أن هناك 2 مليون وفاة تنتج عن العلاقات الجنسية غير الشرعية.
 
وأوضح أن الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة تقوم بمجهود كبير لمحاربة الأمراض التى يعانى منها المواطن المصري، مؤكدًا أن الجميع يعلم ما قامت به الدولة فى حملة فيروس سي، و الحملة التى تقوم بها الدولة التى تعالج فيها الأمراض المزمنة غير المعدية.
 

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