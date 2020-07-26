عدم التدخين وغسول الفم.. 6 نصائح للوقاية من أمراض اللثة والأسنان

تعد امراض الاسنان ومشاكل اللثة، من اكثر المشكلات الصحية انتشارا بين البشر وتسبب الكثير من الام .





nhs". وللوقاية من مشاكل اللثة و الاسنان منها اليكم اهم النصائح التى تساعد فى الحفاظ على صحة ونظافة الاسنان وفقا لما ذكره موقع "





اقرا ايضا طريقة طبيعية لعلاج آلام الركبة بسرعة

-تنظيف أسنان لمدة دقيقتين قبل الذهاب إلى الفراش وفي مناسبة أخرى كل يوم ، ليس هناك فرق بين فرشاة الأسنان الكهربائية أو العادية .

-استخدام معجون الأسنان يحتوي على كمية مناسبة من الفلورايد لانه معدن طبيعي يساعد على الحماية من تسوس الأسنان

-تنظيف الأسنان بالخيط أو استخدام الفرش بين الأسنان بانتظام - ويفضل يوميًا قبل تنظيف الأسنان

- عدم التدخين

-زيارة طبيب الأسنان بانتظام - مرة واحدة على الأقل كل عام إلى عامين .