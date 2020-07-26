AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عدم التدخين وغسول الفم.. 6 نصائح للوقاية من أمراض اللثة والأسنان

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:01 م
اسماء محمد
تعد امراض الاسنان ومشاكل اللثة، من اكثر المشكلات الصحية انتشارا بين البشر وتسبب الكثير من الام .

وللوقاية من مشاكل اللثة والاسنان منها اليكم اهم النصائح التى تساعد فى الحفاظ على صحة ونظافة الاسنان وفقا لما ذكره موقع "nhs". 

-تنظيف أسنان لمدة دقيقتين قبل الذهاب إلى الفراش وفي مناسبة أخرى كل يوم ، ليس هناك فرق بين فرشاة الأسنان الكهربائية أو العادية .
-استخدام معجون الأسنان يحتوي على كمية مناسبة من الفلورايد لانه معدن طبيعي يساعد على الحماية من تسوس الأسنان
-تنظيف الأسنان بالخيط أو استخدام الفرش بين الأسنان بانتظام - ويفضل يوميًا قبل تنظيف الأسنان
- عدم التدخين
-زيارة طبيب الأسنان بانتظام - مرة واحدة على الأقل كل عام إلى عامين .
- اللجوء لغسول الفم المطهر به الكلورهيكسيدين أو الهكستيدين يكون فى حالة وجود البكتيريا ولايستخدم اكثر من 4 اسابيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري أسنان بأسوان: ينصح بعدم الإفراط فى تناول كعك العيد

مرضى نزيف اللثة عرضه للإصابة بفيروس كورونا

احترس من تنظيف الأسنان بشكل خاطئ وتعرف على الطريقة الصحيحة

ترشيحاتنا

زيك زي الأجانب .. التموين تكشف سر في الكمامة القماشية المنتجة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالليمون

أجرة مسكن وحضانة وخادمة .. زينة تواصل ملاحقة أحمد عز بقضايا جديدة

إطلالة صيفية.. مادلين مطر تتألق بـ ملابس بحر مثيرة.. شاهد

4200 منتج و1200 تاجر.. أنواع السلع الموجودة ضمن مبادرة ميغلاش عليك

لأول مرة في التاريخ.. عيدية الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

بملابس رياضية.. ديانا حداد تبهر متابعيها على إنستجرام