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مرأة

احترس من تنظيف الأسنان بشكل خاطئ وتعرف على الطريقة الصحيحة

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 ص
نصائح حول تنظيف الأسنان
نصائح حول تنظيف الأسنان بالفرشاة
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أسماء عبد الحفيظ

يقول أطباء الأسنان أن الحد الأدنى للوقت الذي يجب أن تقضيه في تنظيف أسنانك هو دقيقتان مرتين في اليوم. إليك بعض النصائح حول كيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح.

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وفقا لما نشره موقع كيدز هيلثي، أمسك الفرشاة بزاوية 45 درجة مقابل خط اللثة. نظف بلطف من حيث يلتقي السن واللثة على سطح المضغ في ضربات قصيرة (حوالي نصف الأسنان). يمكن أن يتسبب الفرشاة القاسية في انحسار اللثة وحساسية الأسنان ، ومع مرور الوقت ، فقد الأسنان.
استخدم نفس الطريقة لتنظيف جميع الأسطح الخارجية والداخلية لأسنانك.


لتنظيف أسطح المضغ لأسنانك ، استخدم ضربات كاسحة قصيرة ، مع إدخال الشعيرات في الحفر والشقوق.


لتنظيف الأسطح الداخلية للأسنان واللثة الأمامية والسفلية ، أمسك الفرشاة بشكل عمودي تقريبًا. بحركات ذهابًا وإيابًا ، ضع الجزء الأمامي من الفرشاة فوق الأسنان واللثة.


باستخدام حركة كنس إلى الأمام ، نظف لسانك بلطف وسقف فمك لإزالة البكتيريا المسببة للتسوس الموجودة في هذه الأماكن.


استخدم مؤقت بيضة أو قم بتشغيل أغنية مفضلة أثناء تنظيف أسنانك لتعتاد على تنظيف الأسنان لمدة 2 إلى 3 دقائق كاملة. تحتوي بعض فرش الأسنان الإلكترونية على مؤقتات تتيح لك معرفة وقت انتهاء دقيقتين.

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