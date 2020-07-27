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رياضة

أبرزهم ناصر عباس.. مصدر يكشف ملامح التشكيل المعاون للجنة الحكام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
يعقد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلال الساعات المقبلة،اجتماعا فى اتحاد الكرة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية بمقر الجزيرة.


كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت الإبقاء على وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام الرئيسية عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.



ومن المقرر قيام وجيه احمد بعرض التشكيل المعاون للجنة الرئيسية للحكام الى جانب اللجنة الفنية من اجل اعتمادها من قبل اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.


وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية عن ملامح من التشكيل المعاون للجنة الحكام الرءيسية والذي شارك فى مساعدة وجيه احمد فى الأفواج الخمسة بمعسكر الحكام استعدادا للدورى الممتاز الذى جرت فعالياته مؤخرا بأحد فنادق مصر الجديدة.


وافاد المصدر ذاته بأن ملامح التشكيل المعاون للجنة الرئيسية الذي يتكتم عليه وجيه احمد يتكون من .. ناصر عباس وأيمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد لافتا إلى أنهم كانوا متواجدين باستمرار فى معسكر الأفواج الخمسة لمعاونة اللجنة الرئيسية للحكام.


يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم وذلك لإنشعال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.
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