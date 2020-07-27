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الزراعة: مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور وفى تصدير الفراولة المجمدة..فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بجهود كثيرة لاتخاذ اجراءات رادعة لكل من يخالف الإجراءات الزراعية، مما ساهم فى تحسين المنظومة الزراعية بشكل كبير، لافتًا إلى أنه تم ادخال واستخدام منظومة التحول الرقمى فى منظومة الزراعة فى مصر.


وأضاف القرض، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التكنولوجيا تعظم من نتائج وزارة الزراعة والحاصيل الجديدة، مشيرًا إلى ان مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور بنسبة 21 % من الإنتاج العالمي.

وتابع أنه يتم الاهتمام بأنواع المحاصيل وتحسين جودتها وتحسين انواع الأشجار المنزرعة، منوهًا أن مصر الدولة الاولى عالميا فى تصدير الفراولة المجمدة، وفى تصدير الموالح، مؤكدًا أنه جارى التوسع فى زراعة أشجار الزيتون.

وأوضح ان مصر هى الدولة رقم 3 فى تصدير البصل المجفف، مضيفًا أن هناك توسع فى المنظومة الزراعية فى مصر بالرغم من التحديات فى المياه، مشيرًا إلى أنه يتم اعادة استخدام المياه أكثر من مرة.
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