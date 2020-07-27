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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10543 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1795 نقطة.


وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12373 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4048 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2328 نقطة.
 

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