استقالة 250 معلما وافدا في الكويت بسبب كورونا

وفقا لـ مصدر تربوي أفادت صحيفة الراي الكويتية بأن نحو 250 معلما وافدا في وزارة التربية قدموا استقالاتهم منذ بدء أزمة تفشي وباء كورونا في الدولة،





وقال المصدر، حسب الصحيفة، أنه بعد استقالة 250 معلما بالكويت وافدا ارتفعت حاجة وزارة التربية من المعلمين إلى نحو 1000 معلم ومعلمة للعام الدراسي المقبل، فيما لا تزال إجراءات التعاقد المحلي متوقفة في قطاع التعليم العام؛ بسبب عدم توافر معلومات محددة عن بدء العام الدراسي الجديد وآلية التعليم غير الواضحة في ظل تفشي كورونا





وأكد المصدر أن القطاع الإداري وجه كتابا رسميا لقطاع التعليم العام في شأن إتمام إجراءات التعاقد المحلي مع المستوفين للشروط إلا أنه لم يبلغ بالرد بعد، وفقا لـ "الراي"





واشارت الصحيفة الى أن القطاع الإداري كان يقوم في 25 أغسطس من كل عام بتنفيذ إجراءات التعاقد المحلي مع المعلمين الجدد ومنحهم أوراق الكشف الطبي والبصمات.