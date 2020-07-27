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أخبار البلد

لازم حقك يرجع.. مصريون ينتفضون بعد صفع الشاب الكويتى بهاشتاج حق العامل المصرى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
انتفض عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر إثر حادثة صفع العامل المصرى بالكويت.

وأكدت نبيلة مكرك وزيرة الهجرة أن مقطع الفيديو يمس كرامة المصريين في الخارج، وكان لابد من التحرك سريعا لكي نعطي رسالة للمصريين في الخارج بأن الدولة تقف معهم، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مع السلطات الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على المواطن وليد.

ودشن رواد تويتر هاشتاج حق العامل المصرى ، وجاء ذلك بعد إنتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لمواطن كويتى بأحد الأسواق وهو يصفع شابا مصريا.


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#حق_العامل_المصرى للتذكير": إذا كان المال هو سبب غرورك  فقبور اجدادنا كانت من الذهب ومنازل اجدادك كانت من الحصير اما اذا كان التاريخ هو سبب غرورك  فالتاريخ ذكر اننا اصحاب ٧ آلاف عام من الحضاره والأهرامات والحروب والتحنيط الخ "

-" سكت المؤدَّب من أدبه .. #حق_العامل_المصري


لا تخضعن لمخلوق فإن ذلك نقصٌ منك في الدين ،واسـترزق الله مما في خزائنه.. فأمر ربك بين الكاف والنون #حق_العامل_المصرى".


-مواطن كويتى يضرب مواطن مصرى فى #الكويت  ودا لانه شغال بشرف وأمانه، الشخص الكويتى لا يريد ان يلتزم بدوره فكان جزاء ذالك انه ضرب العامل المصرى ٣ مرات على وشه بالقلم،لازم حقك يرجع بأى طريقه يا محترم..
#حق_العامل_المصرى


#حق_العامل_المصري
مع كل صفعة أخذها "وليد "كان ينظر ويصمت فقط ليس خوفًا ولكن يتذكر من يُعيل عليهم ويسترهم ، لقمة العيش جعلته هكذا وكبلت يداه ..قلب أسود.

-أصل إحنا كمصريين بنفهم في الأصول والله , يعني الشاب المصري المحترم ده مرضاش يهينك قدام مراتك ولا بناتك برغم إنك تطاولت وقمت بالإعتداء عليه وهو شاب وأنت واحد كبير في السن مش هقول راجل طبعًا يعني لو كان مسكك كان كسر عضمك.




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