وزيرة الهجرة: أطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره.. سوهاج الأكبر من حيث عدد العمالة العائدة من الخارج.. وتحركات سريعة لاسترداد حق الشاب المعتدى عليه

كشفت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم خلال مداخلتها ولقاءاتها أمس الأحد، العديد من الأمور الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ وتصويت المصريين بالخارج، بالإضافة إلى توضيح واقعة الإعتدا على العامل المصري بالكويت، وكشف الإجراءات التي أتخذت حيال الأمر، حيث:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ تكملة لمسيرة الاستحقاق الدستوري التي بدأها المصريون في الخارج، ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على عرض "فيلم كارتوني" يوضح كيف تتم عملية الانتخابات.





وطالبت وزيرة الهجرة، في حوارها التلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، المصريين بالخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وأيضا في انتخابات مجلس النواب.