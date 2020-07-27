وزيرة الهجرة: أطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره.. سوهاج الأكبر من حيث عدد العمالة العائدة من الخارج.. وتحركات سريعة لاسترداد حق الشاب المعتدى عليه

كشفت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم خلال مداخلتها ولقاءاتها أمس الأحد، العديد من الأمور الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ وتصويت المصريين بالخارج، بالإضافة إلى توضيح واقعة الإعتدا على العامل المصري بالكويت، وكشف الإجراءات التي أتخذت حيال الأمر، حيث:
الهجرة: محافظة سوهاج تعد الأكبر من حيث عدد العمالة العائدة من الخارج.
الهجرة: محافظة سوهاج تعد الأكبر من حيث عدد العمالة العائدة من الخارج.
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ تكملة لمسيرة الاستحقاق الدستوري التي بدأها المصريون في الخارج، ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على عرض "فيلم كارتوني" يوضح كيف تتم عملية الانتخابات.
وطالبت وزيرة الهجرة، في حوارها التلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، المصريين بالخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وأيضا في انتخابات مجلس النواب.
وتابعت وزيرة الهجرة، "أهنئ مي صبري بعضوية المجلس الاستشاري الطبي في لندن، وتواصلت معها"، متابعة "منصب قدير وهي تستحق هذا المنصب، وهي مثال للمرأة المصرية في الخارج".
نبيلة مكرم: تحركات سريعة لمصر لاسترداد حق الشاب المعتدى عليه بالكويت
نبيلة مكرم: تحركات سريعة لمصر لاسترداد حق الشاب المعتدى عليه بالكويت
عبرت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تضامنها مع وليد الشاب المصري المعتدى عليه من قبل مواطن كويتي في أحد المحال التجارية.
وأكدت مكرم، في مداخلة هاتفية بقناة "إم بي سي مصر" مساء أمس، الأحد، أن مقطع الفيديو يمس كرامة المصريين في الخارج، وكان لابد من التحرك سريعا لكي نعطي رسالة للمصريين في الخارج بأن الدولة تقف معهم، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مع السلطات الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على وليد.
وزيرة الهجرة توضح خطوات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ.
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه يجب على المواطن المصري المقيم بالخارج أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة به على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، متابعه: التسجيل بسيط مجرد الأسم والعنوان والرقم القومي والمحافظة التابع لها، وذلك من أجل استخراج الرقم الكودي الخاص به.
وتابعت "مكرم" خلال حوراها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن على كل المواطنين عدم تداول الرقم الكودي الخاص به مع أي أحد، وذلك لأن هذا الرقم هو الرقم الشخصي الذي سيقوم من خلاله بالتصويت في الانتخابات.
وزيرة الهجرة توضح خطوات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ.
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه يجب على المواطن المصري المقيم بالخارج أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة به على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، متابعه: التسجيل بسيط مجرد الأسم والعنوان والرقم القومي والمحافظة التابع لها، وذلك من أجل استخراج الرقم الكودي الخاص به.
وتابعت "مكرم" خلال حوراها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن على كل المواطنين عدم تداول الرقم الكودي الخاص به مع أي أحد، وذلك لأن هذا الرقم هو الرقم الشخصي الذي سيقوم من خلاله بالتصويت في الانتخابات.
الهجرة: الإمارات الدولة الوحيدة التي سمحت بعودة كل شرائح العمالة .
علقت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على عودة العمالة في المملكة العربية السعودية، قائلة إن السعودية وافقت على عودة شريحتين فقط في الوقت الحالي، وهم الدبلوماسيون والعاملون في المجال الطبي.
وأضافت وزيرة الهجرة، في حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الشرائح والفئات الأخرى لم يتم تحديد عودتها بعد، كما أن السعودية تشترط وجود تحليل الـ بي سي آر قبل السفر فيما يخص الدبلوماسيين وعمال المجال الطبي.
وزيرة الهجرة: يوجد تنسيق عالي المستوى مع الجانب الكويتى فى واقعة الاعتداء على وليد .
وزيرة الهجرة: يوجد تنسيق عالي المستوى مع الجانب الكويتى فى واقعة الاعتداء على وليد .
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مشهد اعتداء مواطن كويتي على عامل مصرى فى الكويت أشعل غضب المصريين فى الداخل والخارج إلى جانب الشعب الكويتي مؤكدة علي دور الحكومة الكويتية التي قامت بضبط الجاني وتحرير محضر بالواقعة على وجه السرعة مناشدة وسائل الإعلام بالتوقف عن بث هذا الفيديو احترامًا لمشاعر "وليد" الشاب المعتدى عليه.
وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية، إن الشكر للحكومة الكويتية على سرعة القبض على الجاني واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونيًا لافتة إلى وجود تعاون وتنسيق بين الجانبين المصرى والكويتى عالى المستوى.
وزيرة الهجرة: فيديو صفع المواطن المصري أغضبنا جميعا.
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة, إن انتشار فيديو خاص بصفع مصري على وجهه من قبل مواطن كويتي بدولة الكويت أثار غضب الجميع بالداخل والخارج.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية, أن المشهد الذي تم كان مشهد عنيف جدا وغير مقبول بالمرة وعلى الفور تم التواصل مع القنصل المصري بدولة الكويت السفير هشام عسران لكي يتم التواصل مع المواطن المصري الذي تم صفعه.
الهجرة: الكويت لم تعلن تاريخ عودة العمالة مرة أخرى.
وزيرة الهجرة: فيديو صفع المواطن المصري أغضبنا جميعا.
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة, إن انتشار فيديو خاص بصفع مصري على وجهه من قبل مواطن كويتي بدولة الكويت أثار غضب الجميع بالداخل والخارج.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية, أن المشهد الذي تم كان مشهد عنيف جدا وغير مقبول بالمرة وعلى الفور تم التواصل مع القنصل المصري بدولة الكويت السفير هشام عسران لكي يتم التواصل مع المواطن المصري الذي تم صفعه.
الهجرة: الكويت لم تعلن تاريخ عودة العمالة مرة أخرى.
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن الدولة بكافة مؤسساتها عملت على عودة المصريين العالقين، وتابعت: لدينا تكليف بعودة كل المصريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم خلال أزمة كورونا".
وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك أكثر من 77 ألف مواطنا مصريا عادوا، معقبة: ليس فقط من المصريين العالقين، ولكن أيضا من مخالفي الإقامة، وتابعت: حاليا نعمل في مرحلة أخرى وهي طلب المصريين العاملين في دول الخليج بالعودة مرة أخرى إلى الكويت أو السعودية أو الإمارات.
الاعتداء على وليد بالكويت حادث فردي.. نبيلة مكرم: لن نسمح بانتهاك كرامة المصريين في الخارج.
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، إن الفيديو المتداول لضرب شاب مصري على يد مواطن كويتي، ان الفيديو لم يغضب فقط المواطنين على أرض الدولة المصرية، ولكنه أغضب أالمواطنين في الكويت.
وتابعت "مكرم" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" ، أن المشهد يتلخص في أن العامل المصري كان بيعرف المواطن الكويتي بالإجراءت التي يجب اتباعها للدفع، وعقبت: "المواطن الكويتي كان عايز يدفع بكارت مش بتاعه، والعامل المصري كان بيصحح له الأمر"، وبناء على ذلك خرج المواطن الكويتي عن شعوره وقام بالمشهد المتداول.
وزيرة الهجرة تطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره
وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك أكثر من 77 ألف مواطنا مصريا عادوا، معقبة: ليس فقط من المصريين العالقين، ولكن أيضا من مخالفي الإقامة، وتابعت: حاليا نعمل في مرحلة أخرى وهي طلب المصريين العاملين في دول الخليج بالعودة مرة أخرى إلى الكويت أو السعودية أو الإمارات.
الاعتداء على وليد بالكويت حادث فردي.. نبيلة مكرم: لن نسمح بانتهاك كرامة المصريين في الخارج.
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، إن الفيديو المتداول لضرب شاب مصري على يد مواطن كويتي، ان الفيديو لم يغضب فقط المواطنين على أرض الدولة المصرية، ولكنه أغضب أالمواطنين في الكويت.
وتابعت "مكرم" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" ، أن المشهد يتلخص في أن العامل المصري كان بيعرف المواطن الكويتي بالإجراءت التي يجب اتباعها للدفع، وعقبت: "المواطن الكويتي كان عايز يدفع بكارت مش بتاعه، والعامل المصري كان بيصحح له الأمر"، وبناء على ذلك خرج المواطن الكويتي عن شعوره وقام بالمشهد المتداول.
وزيرة الهجرة تطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره
طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، وشؤون المصريين بالخارج، الإعلامي أحمد موسى، بمنع عرض فيديو الاعتداء على المواطن المصري وليد من قبل مواطن كويتي، حفاظا على مشاعره.
وأكدت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم القبض على المواطن الكويتي المعتدي على المواطن المصري وليد.
وزيرة الهجرة: قضية الاعتداء على المصري في الكويت تحولت إلى جنحة رقم 61
كشفت السيفرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات واقعة الاعتداء على شاب مصري بالكويت "وليد".
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مشهد الاعتداء تسبب في غضب المواطنين المصريين والكويتيين أيضا»، مضيفة «المواطن الكويتي طلب أن يدفع بـ كارت ليس ملكيته، ووليد نفذ تعليمات الإدارة ورفض».
واقعة وليد.. وزيرة الهجرة: عجبني الثبات الانفعالي له وتمسكه بحقه القانوني
كشفت السيفرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات واقعة الاعتداء على شاب مصري بالكويت "وليد".
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مشهد الاعتداء تسبب في غضب المواطنين المصريين والكويتيين أيضا»، مضيفة «المواطن الكويتي طلب أن يدفع بـ كارت ليس ملكيته، ووليد نفذ تعليمات الإدارة ورفض».
واقعة وليد.. وزيرة الهجرة: عجبني الثبات الانفعالي له وتمسكه بحقه القانوني
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم القبض على المواطن الكويتي المعتدي على المواطن المصري وليد.
وتابعت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلة:" الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الحادث لمحاولة إشعال الفتنة بين الشعبين".