الشاب المعتدى عليه: وزير داخلية الكويت يتابع القضية.. ولم أرد لأنه شخص كبير

روى وليد صلاح، المواطن المصري "كاشير" جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية بالكويت، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل مواطن كويتي.





وقال وليد صلاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "سألت زبون عن رقم مساهم، وقالي مفيش، فالزبون التاني اللي ضربني، كان عاوز يحط الرقم المساهم، فقلتله ممنوع، قالي مش بكيفك، وضربني بالكف 3 مرات، ومتنازلتش، في ناس كتير كويسة وما بترضاش بالظلم، وبشكر الكويت والقانون الكويتي وجزاهم الله خيرًا على اللي عملوه معاه".





وأضاف "التزمت بتعليمات الجمعية ولن أتنازل، ورفضت رد الصفعة له لأنه رجل كبير، ولأنني أعمل بدولة قانون".





وأكد وليد صلاح أن وزير الداخلية الكويتى يتابع القضية بنفسه، وتواصل مع رئيس جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية بالكويت.





وتعرض شاب مصري مقيم في دولة الكويت، للاعتداء عليه بالضرب من مواطن كويتي، بعدما رصدت كاميرات المراقبة داخل جمعية «صباح الأحمد»، شاب يعمل «كاشير»، للصفع على وجهه من أحد المواطنين الكويتيين الذي كان يتواجد في الجمعية لشراء متطلباته المنزلية. ووثقت كاميرات الجمعية، الواقعة.



