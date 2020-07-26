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وزيرة الهجرة تطالب بحذف فيديو صفع المصري بالكويت حفاظا على مشاعره

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:12 م
نبيلة مكرم وزيرة
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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حمزة شعيب
طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، وشؤون المصريين بالخارج، الإعلامي أحمد موسى، بمنع عرض فيديو الاعتداء على  المواطن المصري وليد من قبل مواطن كويتي، حفاظا على مشاعره.

وأكدت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على  قناة "صدى البلد"، أنه تم القبض على المواطن الكويتي المعتدي على المواطن المصري وليد.

وتابعت وزيرة الهجرة، "الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الحادث لمحاولة إشعال الفتنة بين الشعبين".

وأضافت وزيرة الهجرة "لابد أن يتمسك المواطن المصري بحقه القانوني، وهناك إجراءات كثيرة متبعة لضمان حقوق وليد"، مستطردة "أعجبني الثبات الانفعالي للشاب وليد وتمكسه بالحصول على حقه القانوني".

ونوهت وزيرة الهجرة، بأن المواطن المصري سفير لدولته، والحادثة فردية لا تمثل الشعب الكويتي.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب، وأكدت تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التى لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.
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