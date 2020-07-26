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وزيرة الهجرة: يوجد تنسيق عالي المستوى مع الجانب الكويتى فى واقعة الاعتداء على وليد .. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:56 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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إبراهيم القادري
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مشهد اعتداء مواطن كويتي على عامل مصرى فى الكويت أشعل غضب المصريين فى الداخل والخارج إلى جانب الشعب الكويتي مؤكدة علي دور الحكومة الكويتية التي قامت بضبط الجاني وتحرير محضر بالواقعة على وجه السرعة مناشدة وسائل الإعلام بالتوقف عن بث هذا الفيديو احترامًا لمشاعر "وليد" الشاب المعتدى عليه.

وأضافت نبيلة مكرم  خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى المصرية، إن الشكر للحكومة الكويتية على سرعة القبض على الجاني واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونيًا لافتة إلى وجود تعاون وتنسيق بين الجانبين المصرى والكويتى عالى المستوى.

وأوضحت نبيلة مكرم ، إن وليد لم يتنازل عن القضية وما يتم تداوله بشأن ذلك غير صحيح ومعه محامى من الكويت مقدرة جدًا ثباته الانفعالى ولم يتعامل بنفس درجة الإساءة التي تعرض لها وتصرف تصرفًا سليم مشددة على أنها تتواصل مع المصرى المعتدى عليه من خلال القنصل العام المصرى بالكويت.

وتابعت : أن الحرب على مصر والمنطقة بشكل عام معلومة للجميع ولكن هناك أنواع جديدة من الحروب تتمثل فى بث الشائعات والفتن بين الشعوب من أجل إحداث وقيعة بين الجانبين وعلى الجميع أن يحذر ممن يريدون إثارة الفتن.

واستكملت:أن التحرك السريع من السلطات الكويتية كان مناسبًا والدولة المصرية تقف إلى جوار أبنائها ويوجد احترام للعمالة المصرية الوافدة التي تعمل على الأراضي الكويتية.
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