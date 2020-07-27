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منوعات

كذب وإدعاء.. كتاب عن حياة ميجان ميركل داخل القصر الملكي يثير غضب الملكة إليزابيث

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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مريم صليب
استأت الملكة إليزابيث من الضجة الإعلامية التي تسبب فيها الكتاب الذي نشر عن تفاصيل الحياة داخل القصر الملكي في بريطانيا ، و بالتحديد حياة ميجان ميركل وهاري بعد قرارهما بالإنفصال و التخلي عن المسئولية الملكية . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الملكة غليزابيث مستاءة من الشائعات والتصريحات الغريبة المتداولة بين المواطنين عن فرار ميجان من القصر بسبب اختلافها مع العائلة الملكية . 

اوضحت الصحيفة أن الملكة إليزابيث تهدد بدوام النفي للأمير هاري و إنهاء أي فرصة ممكنة للعودة للحياة الملكية بسبب تلك الاشاعات الناتجة عن نشر ذلك الكتاب. 

أما من جانبه ذكر الامير هاري أنه لم يدلي بأي تصريحات تسئ للقصر الملكي في بريطانيا، ولا عن الأسرة الملكية. 
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