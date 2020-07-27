الامن يعثر عليه موثق اليدين| شخص ونجله يستدرجان مزارعا بالوادي الجديد ويضربانه





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادى الجديد من الأهالى بسماع صوت إستغاثة (شخص) إثر قيام آخرين بالتعدى عليه بمنطقة حى أرض السلام بمدينة الخارجة .









على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد عن قيام (أحد الأشخاص ونجله) بإستدراج (مزارع ، مُقيم بدائرة القسم) بشقة بأحد العقارات "تحت التشطيب - ملك أحدهما" بالمنطقة محل البلاغ ، وتوثيق يديه وقدميه والتعدى عليه بالضرب وإصابته بجروح بالجسم والإستيلاء منه على مبلغ مالى ، وإتلاف (عدد 2 هاتف محمول - 1 فيزا كارت - بطاقة الرقم القومى - أوراق ملكية قطعة أرض زراعية بقرية المنيرة) .









تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير المجنى عليه وضبط المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم ، وتم بإرشادهما ضبط (المبلغ المالى - الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "شاكوش"- حبل - عدد 2 تمثال فرعونى يُشتبه فى أثريتهما "خاصان بالمتهمين") وأقر المتهمان بحيازتهما للتمثالين بقصد النصب على المواطنين .









تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



