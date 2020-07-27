ضبط 7 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق

تمكن ضباط مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى وبداخلها ٣ آلاف قطعة "أدوية – مستلزمات طبية" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور.





كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.





وتبين حيازته (٤ آلاف قطعة مستلزمات طبية "كانولا – سرنجات – غطاء عين – قسطرة – ماسحة كحولية" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلك.



