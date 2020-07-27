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حوادث

ضبط 7 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:30 م
قطعة مستلزمات طبية
قطعة مستلزمات طبية مجهولة
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى وبداخلها ٣ آلاف قطعة "أدوية – مستلزمات طبية" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور.

كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وتبين حيازته (٤ آلاف قطعة مستلزمات طبية "كانولا – سرنجات – غطاء عين – قسطرة – ماسحة كحولية" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلك.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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