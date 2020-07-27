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اقتصاد

رغم المبيعات الأجنبية.. البورصة تواصل الارتفاع بدعم محلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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محمد صبيح

واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

 ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة  بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10579 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة.


وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12366 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4058 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2329 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 710 نقطة.

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