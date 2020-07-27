سامح شكري: توافق مصري سعودي بشأن مواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك توافقا مصريا سعوديا فيما يتعلق بمواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، وأنه تم التحدث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،في هذا الشأن.





وأضاف سامح شكري، أن هناك تدخلات من بعض الدول فى شئون الدول العربية ولن نسمح بذلك.



