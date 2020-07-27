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سامح شكري: توافق مصري سعودي بشأن مواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:38 م
سامح شكري
سامح شكري
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البهي عمرو
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك توافقا مصريا سعوديا فيما يتعلق بمواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، وأنه تم التحدث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،في هذا الشأن.

وأضاف سامح شكري، أن هناك تدخلات من بعض الدول فى شئون الدول العربية ولن نسمح بذلك.

وقال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك تنسيقا كاملا مع مصر لخدمة القاهرة والمنطقة العربية بالكامل، وذلك لحل المشكلات،وأن مصر والسعودية هما عمودا المنطقة العربية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري،  أن المملكة العربية السعودية  تتفق مع مصر فى قراراتها بخصوص ليبيا، والمملكة أعلنت من قبل ونجدد ذلك.

وأشار إلى أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري فى اكثر من قضية، وأن السعودية مع مصر فى جميع القرارات.
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