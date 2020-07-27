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اقتصاد

وزير التموين: عمل كل المخابز فى عيد الأضحى والإجازة لا تتعدى 10%

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:21 م
محمد صبيح
أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، ان كافة اجهزة وزارة التموين استعدت لعيد الاضحى المبارك ، وأن كل مديرية ستقوم بانشاء غرفة عمليات ومتابعة الاسواق للتأكد من الذبح داخل المجازر كما ان الذبح يكون بدون مقابل فى المجازر التابعة للدولة .


واضاف الوزير ، ان كافة المخابز سوف تعمل خلال ايّام العيد   ويتم توفير  الدقيق مقدما كما يتم  تسليم  الدقيق للمخابز  كمخزون من 3  الى 5 ايّام احتياط وان بعض المخابز طلبت  اجازة بحيث يكون عدد المخابز الإجازة  لا يزيد على 10 الى 15%.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر   لمجموعة اللولو الاماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف  متر مربع ، وباستثمارات تقدر بـ 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل ،  وذلك بحضور  معتز الالفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الاماراتية وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند.
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