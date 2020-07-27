وزير التموين: عمل كل المخابز فى عيد الأضحى والإجازة لا تتعدى 10%

أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، ان كافة اجهزة وزارة التموين استعدت لعيد الاضحى المبارك ، وأن كل مديرية ستقوم بانشاء غرفة عمليات ومتابعة الاسواق للتأكد من الذبح داخل المجازر كما ان الذبح يكون بدون مقابل فى المجازر التابعة للدولة .









واضاف الوزير ، ان كافة المخابز سوف تعمل خلال ايّام العيد ويتم توفير الدقيق مقدما كما يتم تسليم الدقيق للمخابز كمخزون من 3 الى 5 ايّام احتياط وان بعض المخابز طلبت اجازة بحيث يكون عدد المخابز الإجازة لا يزيد على 10 الى 15%.













جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللولو الاماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع ، وباستثمارات تقدر بـ 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل ، وذلك بحضور معتز الالفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الاماراتية وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند.