لتوفير اللحوم .. فتح المجمعات الاستهلاكية فى الوقفة وأول أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية فتح منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وقفة وأول يوم عيد الاضحى لاستمرار طرح اللحوم للمواطنين كما يتم توفير خراف حية بسعر 58 جنيها قائما بالاتفاق مع وزارة الزراعة فى عدد 36 شادرا فى 16 محافظة بجانب ايضا استيراد خراف مبردة من السودان بسعر 90 جنيها للكيلو والضأن الطازج البلدى بـ 100 جنيه المجمد البرازيلي 65 جنيها .







