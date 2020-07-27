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اقتصاد

لتوفير اللحوم .. فتح المجمعات الاستهلاكية فى الوقفة وأول أيام عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية فتح منافذ البيع بالمجمعات  الاستهلاكية  وشركات الجملة  وقفة وأول يوم عيد الاضحى لاستمرار طرح اللحوم للمواطنين  كما يتم توفير خراف حية بسعر 58 جنيها قائما  بالاتفاق مع وزارة  الزراعة فى عدد  36 شادرا فى 16 محافظة  بجانب ايضا  استيراد  خراف مبردة من السودان بسعر 90  جنيها للكيلو والضأن الطازج البلدى بـ 100 جنيه المجمد البرازيلي  65 جنيها .



جاء ذلك خلال افتتاح الوزير  والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللولو الاماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة  تفوق 8 آلاف  متر مربع وباستثمارات تقدر بــ 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل،  بحضور  معتز الالفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الاماراتية وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند 


واضاف الوزير انه تم زيادة اللحوم الموردة لوزارة الأوقاف لصكوك الإضاحى من 700 طن الى 1000 طن لحوم كما يتم طرح اللحوم البلدى  فى الإسواق من 90  الى 120 جنيها.


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