صحيفة: أولمبياكوس اليوناني يعتزم التعاقد مع أزارو حال فشل ضم كوكا

كشفت تقارير يونانية، عن وضع نادي أولومبياكوس، عينه على أحد اللاعبين المحترفين في الدوري المصري.





وأشارت صحيفة "sdna" إلى أن أولومبياكوس، يضع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي ، والذي خاض تجربة احترافية في صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة، ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي.





وأوضحت الصحيفة، أن النادي اليوناني، سيعمل على التعاقد مع أزارو، حال فشلت مفاوضاتهم في التعاقد مع أحمد حسن كوكا، والذي قدم مستوى فني مميز، وساهم في حصد لقب الدوري.





وخاض كوكا فترة إعارة مع النادي اليوناني، قادما من براجا البرتغالي، حيث تسعى إدارة أولومبياكوس لشراءه أو تجديد الإعارة لموسم إضافي.





يذكر أن المغربي وليد أزارو، رفض تمديد تعاقده مع الاتفاق لنهاية الموسم، وطالب بشروط مادية من أجل الاستمرار مع الفريق.







