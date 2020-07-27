المقاصة يحسم الجدل بشأن رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن إيهاب جلال مستمر في تدريب الفريق، ولا صحة لما يتداول حول رحيله لقيادة نادي بيراميدز في الوقت الحالي.

وقال هويدي عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:":" كل ما يقال عن رحيل لاعبين من مصر المقاصة في الوقت الراهن غير صحيح، خاصة بعد قرار استئناف الدوري".



وأضاف:" لازال لدينا 17 مباراة في الدوري، بدأنا فترة الاعداد منذ 4 يوليو، وقمنا بإجراء أكثر من مسحة، وخاض الفريق مباريات ودية، والجميع منتظم في التدريبات بما فيهم الأجانب، نعيش حاليا في فترة استقرار".

وزاد:" فيروس كورونا من الممكن أن يصاب به أي شخص حتى في ظل الإجراءات الاحترازية، ولا أريد التعقيب على قرار رئيس سموحة بفرض عقوبات ضد اللاعبين، لكن من الصعب تنفيذ أي قرار ومعاقبة اللاعب الذي يصاب".

وحول حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز، قال:" إلى الآن هو مستمر مع مصر المقاصة، وعقده ينتهي في ختام الموسم الحالي، وسنعمل على الإبقاء عليه".