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أخبار البلد

سفير كوريا: تعاون طبي بين القاهرة وسيول وشركاتنا تعمل مع نظيرتها المصرية لإنتاج علاج لكورونا من البلازما

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:42 م
السفير هونج جين أوك
السفير هونج جين أوك
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محمد وديع
أكد هونج جين أوك، سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة، على أن باب تعاون مع مصر وكوريا مفتوحا الآن على مصراعيه من خلال الشراكة الطبية.

وأشار السفير خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاثنين، بمقر السفارة بالقاهرة، إلى أن الشركات الكورية تعمل الآن مع شركة أكاديما لتطوير دواء وعلاج لفيروس كورونا من خلال بلازما المتعافين في كلا البلدين.

وأشاد أوك بنجاح الحكومة المصرية في السيطرة على أعداد الإصابات، وكذلك خطوات فتح الاقتصاد واستقبال السائحين بالمقاصد السياحية وفتح المطارات، والذي بسببه استطاع أن يسافر لمصر لتسلم مهام منصبه الجديد.

وعبر عن تفاؤله بانتهاء أزمة كورونا خاصة إذا وجد اللقاح، مؤكدا أن سلوكيات البشر هي التي تساهم في تقليل أعداد الإصابات وهو ما حدث في كوريا.
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