تعافى 18 مصابا بفيروس كورونا بـ حميات بني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن تعافى 18 حالة جديده من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات علي مدار يومي الأحد والاثنين وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة .





وأشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف،إلى متابعة المحافظ اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول .





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وأكد "يوسف" على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة .





وتقدم "يوسف" بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف على المتابعه المستمره للمستشفى .





من ناحيته ، أثنى الدكتور هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.



