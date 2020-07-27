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محافظات

تموين الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:10 م
صلاح السيد وكيل وزارة
صلاح السيد وكيل وزارة التموين
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية تموين الوادي الجديد، عن رفع درجة الاستعداد بالمديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك  لتوفير السلع الغذائية والتموينية خلال أيام العيد المبارك  بكل مراكز المحافظة.

وأوضح صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه تم تخصيص أرقام تليفونات لتلقي شكاوى المواطنين كما تقرر تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية بمراكز المحافظة الخمس.

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وأضاف السيد، أنه تم إلغاء الإجازات والراحات للمفتشين خلال إجازة عيد الأضحي المبارك. والتنسيق مع الغرفة التجارية وشركة الجملة والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة بهدف طرح كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها المختلفة بنسبة زيادة عن المعدلات الشهرية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بهدف زيادة فتح منافذ خاصة بتوزيع وبيع اللحوم بالأسعار المخفضة وتحت إشراف الأجهزة الرقابة بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد أن هناك حملات مشتركة مع الصحة والطب البيطري بصفة دورية لتشديد الرقابة على محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم للتأكد من جودة وسلامة اللحوم المعروضة بالأسواق لبيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة  بعيدا عن جشع التجار.
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