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فن

أحمد الشامى يشارك جمهوره بصورة جديدة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد شامى  صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" .

وعلق احمد على الصورة قائلا " شوية مياة وشمس  مع اني مش بحب البحر يومكم عامل ازاي وكل سنة والوطن العربي بالف خير ". 

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.


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