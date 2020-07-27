مِنح من جامعة المنصورة ببرنامج "مانشستر" لأبناء شهداء جيش مصر الأبيض

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة. وتم تحديد موعد بدء الدراسة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020-2021 م وأن تكون بداية الدراسة يوم 17 أكتوبر 2020 م طبقا للخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات.









ووافق المجلس على اضافة منحة دراسية ببرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي بكلية الطب عبارة عن خصم 50 % من المصروفات الدراسية لأبناء شهداء جيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمجال الطبي الذين توفاهم الله في مواجهة فيروس كورونا المستجد (covid 19 ) تقديرا لدورهم البطولي لرعاية المرضى أثناء الجائحة.









وأحيط المجلس بقيام الجامعة بتحويل مشروع تخرج نحتي لطالب بكلية الفنون الجميلة الى نصب تذكاري يجسد التقدير والعرفان وتخليدا لبطولات وتضحيات الأطقم الطبية بجيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.









كما وافق المجلس على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات أعضاء هيئة التدريس وقطاع التعليم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من اجراءات احترازية ودعم لمستشفى العزل بقيمة اجمالية 4.015.457 جنيه منها 1.632.755 جنيه مصروفات فى الاجراءات الاحترازية و2.382.702 جنيه مصروفات دعم لمستشفى العزل .









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