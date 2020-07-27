هيئة الرقابة الإدارية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الأعضاء الجدد

احتفلت هيئة الرقابة الإدارية اليوم بتخريج دفعة جديدة من الأعضاء الجدد المنضمين إليها، ووفقًا لقانون هيئة الرقابة الادارية المعدل برقم 207 لسنة 2017، فقد صدق رئيس الجمهورية على تعيين الأعضاء الجدد ليكونوا بمثابة دماء جديدة تسري في شرايين الهيئة، وليشكلوا قوة اضافية تعمل الى جانب زملائهم من الاعضاء القدامى فى دحر ومكافحة الفساد واحكام الرقابة على مقدرات الدولة،





يأتي ذلك بعد أن تم تدريبهم بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة على كافة العلوم القانونية، والاقتصادية، والمالية والإدارية، وكذلك تدربيهم فنيًا وعمليًا على تنفيذ وضبط القضايا، واليات الرقابة الفعالة والمانعة، وكافة الاعمال التخصصية الاخرى، كما تم تثقيفهم بكافة القضايا والموضوعات المعاصرة وأولويات الدولة وتوجهها فى المرحلة الحالية والمستقبلية،





وشهدت مراسم الحفل الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و نائب رئيس الهيئة، وقيادات الهيئة وجاء فى كلمة الوزير التي وجهها للأعضاء الجُدد، التأكيد على ان الهيئة منذ نشأتها فى عام 1964 دأبت على إنتقاء رجالها واختيارهم بكل دقة وعناية من جهات عُرفت بالانضباط والالتزام، فكانوا صفوةً مختارة ومنتقاة.





وأن ما أولاه رئيس الجمهورية من ثقةٍ للهيئة، اصبحت بعدها الظهير فى مراجعة خطط التنمية الشاملة بكافة المجالات وراجعت مدى صلاحية المشروعات القومية المُنفذة فنيًا وإداريًا لمنع أيةَ شوائب أو مظاهر إنحراف أو إهمال أثناء تنفيذ تلك المشروعات.



