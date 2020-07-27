بسبب كورونا.. برلماني يطالب بإنشاء مصنع مصري لإنتاج لقاحات الفيروسات

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر تعلمت كثيرًا من أزمة فيروس كورونا، خاصةً فيما يتعلق بملف صناعة الأدوية، وأصبحت هناك حاجة ملحة إلى إنشاء مصنع لإنتاج لقاحات مضادة للفيروسات سواء كورونا أو غيرها من الفيروسات المستقبلية.





وأكد "البطيخي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن صناعة الدواء لا تعني العقار أو مادة الدواء فقط بل يشمل أيضا التغليف والتعبئة وكافة المستلزمات الخاصة بهذه الصناعة، والتي يتم استيراد بعضها من الخارج بجانب استيراد نواقص الأدوية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعارها.





ونوه بأن هذه الأزمة -ارتفاع الأسعار- ظهرت خلال تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار الذي وصل وقتها 20 جنيها ونتيجة استيراد المستلزمات من الخارج بالدولار، شهدت الأدوية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وهو ما أثر على المواطنين خاصة محدودي الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة.





وطالب بوجود استراتيجية متكاملة بتعميق الصناعة الوطنية للدواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن الدولة نجحت في توفير أدوية العديد من الأدوية المزمنة وتقليل نسبة الاستيراد.