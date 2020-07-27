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فن

برنس الجيل .. محمد علاء ينشر صورة جديدة من داخل سيارته .. شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد علاء صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ". 

وتفاعل مع محمد علاء عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

منور - برنس الجيل -احلى ممثل

يذكر أن الفنان محمد علاء الشهير بـ"جامايكا" انضم إلى فريق مسلسل  حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والتى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش والمقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين .

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".
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#mohamedalaa #2020 #summer #محمد_علاء

A post shared by Mohammed Alaa - محمد علاء (@mohammedalaa.official) on

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