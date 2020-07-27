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برلمان

90 % للطب.. مقترح برلماني لتخفيض تنسيق الجامعات الخاصة بسبب كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:53 م
تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة
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عبد الرحمن سرحان
طالبت النائب ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بتخفيض تنسيق الكليات بالجامعات الخاصة، والذي تم إعلانه اليوم من قبل المجلس، مشيرةً إلى أن التنسيق مرتفع جدًا ويحتاج إلى مراجعة.


وناشدت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة تخفيض التنسيق للكليات الخاصة، لاسيما الطب، مطالبة بأن يكون الحد الادنى للقبول هذا العام بنسبة 90%، وذلك بشكل استثنائي، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، نتيجة فيروس كورونا، إلى جانب خطة الدولة في زيادة أعداد خريجي كليات الطب.


وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن الهدف من الكليات الخاصة هو تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالكليات التي يرغبون بالدراسة فيها.


كما اقترحت النائبة أن يتم تأجيل إعلان تنسيق الجامعات الخاصة بشكل نهائي إلى ما بعد ظهور النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية العامة، لاسيما وأنها ترتبط بها بشكل كبير، من حيث المستويات والنتائج.


كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وافق على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021، وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.


وجاء الحد الأدنى كالتالي:


- 95 % للطب البشرى.
 
- 90 % كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى.
 
- 80 % كلية الهندسة والطب البيطرى.
 
-  70 % كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.
 
- 60 % كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة.
 
-  55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.
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