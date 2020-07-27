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مرأة

هل عملية تنسيق القوام لها فوائد على الجسم ؟.. طبيب يجيب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:50 م
هل عملية تنسيق القوام
هل عملية تنسيق القوام لها فوائد على الجسم
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حياة عبد العزيز
أكد الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن عمليات تنسيق القوام هي مجموعة الإجراءات التجميلية التي يتم بها إعادة تناسق الجسم، وتحقيق التوازن بين جميع الأعضاء مع بعضها البعض، وهو ما يمكن تحقيقه بعملية شفط الدهون التي يتم فيها إزالة الدهون الزائدة في أي منطقة بالجسم، فمن الممكن من خلال عملية شفط الدهون تنسيق المؤخرة، وتنسيق الخصر، وضبط مقاس الصدر، وشفط دهون الفخذين والذراعين والساقين.


وأضاف في تصريحات صحفية أن جميع مناطق الجسم يمكن إخضاعها لعملية شفط الدهون مع ميزة إضافية رائعة، وهي إمكانية تجميد الدهون التي تمت إزالتها من خلال تقنية الفيزر، لإعادة حقنها في مناطق تحتاج إلى التعديل والتحسين بالامتلاء الذي تحققه حقن الدهون بشكل مثالي دون رفض من الجسم أو حدوث مضاعفات، وهو ما يمكن إجراؤه للمؤخرة بعد تنقية الدهون وإزالة الشوائب منها، ومن ثم إعادة حقنها في المؤخرة بإجراء بسيط وآمن لأن الدهون المحقونة دهون طبيعية ومستخرجة من جسم المريضة نفسها.


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وأوضح استشاري جراحات التجميل والإصلاح، أن الشقوق الجراحية في عملية تنسيق القوام تختلف حسب العملية وربما تشمل شقوقا محيطية حول الجسم للتخلص من حزام الجلد والدهون الزائدة، وفي حال تنسيق الصدر سيتم إجراء عملية شد الثدي وتحديد أنماط الشقوق الجراحية لشد الترهلات لدى النساء بناء على مقدار الجلد الزائد والمطلوب إزالته، وقد يكون شقا واحدا أو مجموعة من الشقوق على شكل دائري حول منطقة هالة الثدي وخط يمتد من الهالة إلى طية الثدي، ثم أفقيًا بطول طية الثدي كما يمكن استخدام حشوة السليكون لتعزيز شكل الثدي وحجمه.

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