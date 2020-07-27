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نمتلك 154 مصنعا.. غرفة الدواء: مصر تبدأ العصر الذهبي لصناعة الأدوية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:47 م
غرفة الدواء
غرفة الدواء
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك 154 مصنعا لإنتاج جميع أشكال الأدوية.

وأضاف "رستم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، «التحدي الأكبر لصناعة الدواء في مصر يتمثل في المادة الخام، ومن المقرر عقد اجتماع بين رئيس الوزراء وصناع الدواء لتحديد استراتيجية لتطوير صناعة الدواء»، معلقا «بدأنا في العصر الذهبي لصناعة الدواء».

وأكد «نحتاج إلى قاعدة تصنيع دواء لمنافسة الصناعات الدوائية بالخارج وخاصة في الصين والهند، فضلا عن ضرورة حصول الشركات على الشهادات الدولية كشهادة الاتحاد الأوروبي».

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن أزمة كورونا علمتنا الكثير، ومازلنا نتعلم منها، حيث إنها تمثل تحديًا كبيرًا لكل دول العالم أجمع، مُنوهًا إلى أن الأمر الذي أصبح مُلحا خلال هذه الأزمة هو ضرورة الإسراع بعملية تطوير صناعة الدواء في مصر.
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