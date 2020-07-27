أول يوم عمل.. عودة رئيس البرازيل لقصر الحكم بعد تعافيه من كورونا

عاد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، إلى العمل صباح الإثنين، في قصر بلانالتو، بعد أن أثبتت نتائج اختباره، سلبية إصابته بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "فويس أوف أمريكا".





وفي حديثه إلى مؤيديه اليوم عند مدخل القصر، المقر الرئيسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية، أشار بولسونارو إلى الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كوفيد19، في بلاده وأثر ذلك على فقدان الوظائف.





وأبلغ أنصاره دون أن يذكر المزيد من التفاصيل "عدت للعمل اليوم. (لدينا) العديد من المشاكل لحلها. سيتعين علينا العمل لاستعادة البلاد".





وجاءت نتائج الفحص الطبي لبولسونارو سلبيًا من فيروس Covid-19 يوم السبت ، بعد أكثر من أسبوعين على التأكد من نتائجه الإيجابية للفيروس ، في يوم 7 يوليو الجاري.



