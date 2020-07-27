حلق عالي يا نسر.. وائل جمعة يضرب بقوة بعد تطوير قناة الأهلي

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: " مبروك للنادي الاهلي وجمهوره وكل محبيه افتتاح قناته، مزيد من التقدم والنجاح وحلق عالي يا نسر الاهلى".









وقام مجلس إدارة الأهلي بإفتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.





ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفى عبده و أسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.



